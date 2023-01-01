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Güven Bana

Доверься мне, 2023

2023 / Турция
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О фильме

Озджан и Серкан, у которых есть долги перед ростовщиком, идут к своему дяде Мюслюму, от которого они получат 150 тысяч турецких лир в счет погашения своих долгов. Какраз в тот момент, когда дядя собирается дать деньги, у него происходит сердечный приступ, и он умирает . В этой ситуации Озджан и Серкан берут свои деньги из кармана его и идут к ростовщику, чтобы заплатить свои долги. Но тут их ждет большой сюрприз. Когда они узнают, что деньги фальшивые, братья решают оставить их там, где взяли. Но приходя в похоронное бюро, чтобы оставить деньги, братья попадают в большую авантюру.

Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Селчук Айдемир
В ролях
Джихангир Джейхан
Окан Чабалар
Ердал Озиагкилар
Уфук Байрактар
Озгюр Эмре Йылдырым
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доверься мне 1 постер
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