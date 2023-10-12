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Постер фильма Доверься мне
5.9
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5.9

Доверься мне

, 2023
Güven Bana
Турция / боевик, комедия / 18+
Постер фильма Доверься мне
5.9

О фильме

Озджан и Серкан, у которых есть долги перед ростовщиком, идут к своему дяде Мюслюму, от которого они получат 150 тысяч турецких лир в счет погашения своих долгов. Какраз в тот момент, когда дядя собирается дать деньги, у него происходит сердечный приступ, и он умирает . В этой ситуации Озджан и Серкан берут свои деньги из кармана его и идут к ростовщику, чтобы заплатить свои долги. Но тут их ждет большой сюрприз. Когда они узнают, что деньги фальшивые, братья решают оставить их там, где взяли. Но приходя в похоронное бюро, чтобы оставить деньги, братья попадают в большую авантюру.

В ролях

Джихангир Джейхан
Özcan
Окан Чабалар
Окан Чабалар
Sercan
Ердал Озиагкилар
Hulusi
Уфук Байрактар
Yilmaz
Озгюр Эмре Йылдырым
Vedat
Эрдал Озъягджылар
Hulusi
Pelin Karahan
Zeynep
Köksal Engür
Baba
Серап Ондер
Feriha
Zihni Göktay
Müslüm
Onur Gökçek
Yigit
Режиссер Селчук Айдемир
Сценарист Селчук Айдемир
Композитор Айтекин Атас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 марта 2024
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Германия 12
13 октября 2023 Турция 16+
Сборы в мире $48 782
Производство Aytaç Medya
Другие названия
Güven Bana, Trust Me

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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