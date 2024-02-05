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Постер сериала Брендинг в Сонсу-доне
Постер сериала Брендинг в Сонсу-доне
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Брендинг в Сонсу-доне

Брендинг в Сонсу-доне (2024 - …)

Branding in Seongsu 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис U+ Mobile TV
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодой сотрудник офиса, который влюбляется в свою начальницу. Главная героиня руководит маркетинговым отделом. Она привыкла вести себя холодно и сдержанно с подчиненными, не допуская никакой фамильярности и строго соблюдая субординацию. Однако их отношения со стажером изначально складываются не совсем характерным образом. Кажется, она догадывается о его чувствах. Все меняется, когда герои целуют друг друга. Кажется, теперь не выйдет делать вид, что ничего не случилось...

В ролях
В ролях
Ким Джи-ын
Пак Соломон
Пак Соломон
Ян Хе-джи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Сезоны
Брендинг в Сонсу-доне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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