В центре событий оказывается молодой сотрудник офиса, который влюбляется в свою начальницу. Главная героиня руководит маркетинговым отделом. Она привыкла вести себя холодно и сдержанно с подчиненными, не допуская никакой фамильярности и строго соблюдая субординацию. Однако их отношения со стажером изначально складываются не совсем характерным образом. Кажется, она догадывается о его чувствах. Все меняется, когда герои целуют друг друга. Кажется, теперь не выйдет делать вид, что ничего не случилось...