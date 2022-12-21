Это романтическая история об отношениях четырех людей, которые познакомились на работе в отделении банка Nara Bank в Ёнпо. Ха Сан Су — привлекательный, умный и открытый молодой человек с отличным чувством юмора. Ан Су Ён является королевой отделения Ёнпо. Девушка работала кассиром на полдня, после чего стала старшим кассиром и, кажется, достигла потолка. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, она сосредоточена на том, чтобы обеспечить себя и ни от кого не зависеть. Су Ён скептически относится к любви...