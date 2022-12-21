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Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
Постер к сериалу Понимание любви
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Киноафиша Сериалы Понимание любви

Понимание любви (2022 - …)

Sarangui ihae
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
О чем сериал

Это романтическая история об отношениях четырех людей, которые познакомились на работе в отделении банка Nara Bank в Ёнпо. Ха Сан Су — привлекательный, умный и открытый молодой человек с отличным чувством юмора. Ан Су Ён является королевой отделения Ёнпо. Девушка работала кассиром на полдня, после чего стала старшим кассиром и, кажется, достигла потолка. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, она сосредоточена на том, чтобы обеспечить себя и ни от кого не зависеть. Су Ён скептически относится к любви...

В ролях
В ролях
Ю Ён-сок
Мун Га-ён
Кым Сэ-рок
Чон Га-рам
Чон Джэ-сон
Пак Хён-су
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Понимание любви»
Серия 1 / Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2022
Серия 2 / Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2022
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2022
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 января 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 января 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Понимание любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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