Последний срок
Киноафиша Последний срок

Спектакль Последний срок

Постановка
МХАТ Горького 12+
Продолжительность 185 минут
О спектакле

Спектакль МХАТ «Последний срок»: русская жизнь во всем ее многообразии

Старуха Анна решила собраться с мыслями и оставить эту землю. Дети спешат к ней на прощание, но ей все никак не умирается. Она ждёт любимую дочку, и именно это ожидание становится центральной темой спектакля.

В основе постановки лежит произведение великого русского писателя Валентина Распутина. Он рассказывает о простых вещах — о жизни, счастье, радости от встречи с близкими. Почему старухе Анне вдруг продлевают дни? Ответ кроется в глубоком понимании значимости семьи и материнства. Она родила и вырастила детей в непростые времена, и теперь эти воспоминания делают её жизнь насыщенной.

Магия сценического искусства

Спектакль относится к реальной русской жизни во всех её проявлениях. Он полон эмоций, трогая зрителей до глубины души. Каждый элемент этой постановки удачно соединился: жизненный опыт режиссёра Сергея Пускепалиса, мощная инсценировка по Распутину, талантливый актёрский состав, а также уютная и качественная сценография.

Музыка и вокал Таисии Краснопевцевой создают уникальную атмосферу, делая зрелище поистине неповторимым. Планы сценографии не скатываются в лубок, сохраняя при этом всё очарование российской деревенской жизни.

Юмор и нежность на сцене

Спектакль полон юмора и колоритных характеров, что делает его не только трогательным, но и забавным. Дуэт двух старых подруг демонстрирует весёлые перепалки и комичные диалоги, но в то же время воспитывает любовь и нежность к старшему поколению.

«Последний срок» — это светлая повесть о вещах высшего порядка. Мудрость и пронзительность инсценировки делают эту постановку одной из лучших в репертуаре МХАТ на Тверском бульваре.

Режиссер
Сергей Пускепалис
В ролях
Елена Коробейникова
Надежда Маркина
Наталия Моргунова
Лидия Матасова
Михаил Кабанов

Июнь
Июль
7 июня воскресенье
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
30 июня вторник
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
11 июля суббота
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽
24 июля пятница
19:00
Космос Москва, просп. Мира, 150
от 1000 ₽

