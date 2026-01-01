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Эбру Ниль Айдын
Ebru Nil Aydın
Киноафиша
Персоны
Эбру Ниль Айдын
Эбру Ниль Айдын
Ebru Nil Aydın
Дата рождения
7 августа 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Агры, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Мечта Эшрефа
(2025)
6.9
Привет, Барыш Акарсу
(2022)
5.9
Контора
(2021)
Фильмография Эбру Ниль Айдын
8.1
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама
2025, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Привет, Барыш Акарсу
Baris Akarsu Merhaba
биография, драма, музыка
2022, Турция
5.9
Контора
драма, боевик
2021, Турция
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