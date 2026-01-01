Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эбру Ниль Айдын
Эбру Ниль Айдын Ebru Nil Aydın
Киноафиша Персоны Эбру Ниль Айдын

Эбру Ниль Айдын

Ebru Nil Aydın

Дата рождения
7 августа 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Агры, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Популярные фильмы

Мечта Эшрефа 8.1
Мечта Эшрефа (2025)
Привет, Барыш Акарсу 6.9
Привет, Барыш Акарсу (2022)
Контора 5.9
Контора (2021)

Фильмография Эбру Ниль Айдын

Мечта Эшрефа 8.1
Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
Привет, Барыш Акарсу 6.9
Привет, Барыш Акарсу Baris Akarsu Merhaba
биография, драма, музыка 2022, Турция
Контора 5.9
Контора
драма, боевик 2021, Турция
Показать еще
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше