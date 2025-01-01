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Ким Сыль-ги
Ким Сыль-ги Seul-gi Kim
Киноафиша Персоны Ким Сыль-ги

Ким Сыль-ги

Seul-gi Kim

Дата рождения
10 октября 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы

Популярные фильмы

Люди с недостатками 0.0
Люди с недостатками (2019)
Отыщи меня в своей памяти 0.0
Отыщи меня в своей памяти (2020)
Всплеск любви 0.0
Всплеск любви (2015)

Фильмография Ким Сыль-ги

Жанр
Год
Все 9 Сериалы 9 Актриса 9
Любовь по закону
Любовь по закону
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Отыщи меня в своей памяти
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези 2020, Южная Корея
Люди с недостатками
Люди с недостатками
драма, комедия, мелодрама 2019, Южная Корея
Стража
Стража
драма, криминал 2017, Южная Корея
Королева кольца
Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Всплеск любви
Всплеск любви
драма, фэнтези, мелодрама 2015, Южная Корея
Мой призрак
Мой призрак
драма, комедия, мелодрама 2015, Южная Корея
Вернуться в 1994
Вернуться в 1994
драма, комедия, мелодрама 2013, Южная Корея
Красавчик по соседству
Красавчик по соседству
комедия, мелодрама 2013, Южная Корея
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