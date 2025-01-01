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Фильмография
Ким Сыль-ги
Seul-gi Kim
Киноафиша
Персоны
Ким Сыль-ги
Ким Сыль-ги
Seul-gi Kim
Дата рождения
10 октября 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
0.0
Люди с недостатками
(2019)
0.0
Отыщи меня в своей памяти
(2020)
0.0
Всплеск любви
(2015)
Фильмография Ким Сыль-ги
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2022
2020
2019
2017
2015
2013
Все
9
Сериалы
9
Актриса
9
Любовь по закону
мелодрама, комедия
2022, Южная Корея
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Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези
2020, Южная Корея
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Люди с недостатками
драма, комедия, мелодрама
2019, Южная Корея
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Стража
драма, криминал
2017, Южная Корея
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Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
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Всплеск любви
драма, фэнтези, мелодрама
2015, Южная Корея
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Мой призрак
драма, комедия, мелодрама
2015, Южная Корея
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Вернуться в 1994
драма, комедия, мелодрама
2013, Южная Корея
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Красавчик по соседству
комедия, мелодрама
2013, Южная Корея
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