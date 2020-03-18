В центре событий сериала «Отыщи меня в своей памяти» – необычные романтические отношения между мужчиной, который в подробностях помнит каждый момент своей жизни, и женщиной, забывшей о своем прошлом. Телевизионный диктор Ли Чон Хун страдает гипертимезией – неспособностью забывать даже незначительные детали. А молодая талантливая актриса Е Ха Чжин, напротив, мучается от полной амнезии. Когда эти люди с противоположными проблемами встречаются, они находят друг в друге то, чего им всю жизнь не хватало.