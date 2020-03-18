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Постер к сериалу Отыщи меня в своей памяти
Постер к сериалу Отыщи меня в своей памяти
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Отыщи меня в своей памяти

Отыщи меня в своей памяти (2020 - 2020)

Find Me in Your Memory 16+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 32 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Отыщи меня в своей памяти» – необычные романтические отношения между мужчиной, который в подробностях помнит каждый момент своей жизни, и женщиной, забывшей о своем прошлом. Телевизионный диктор Ли Чон Хун страдает гипертимезией – неспособностью забывать даже незначительные детали. А молодая талантливая актриса Е Ха Чжин, напротив, мучается от полной амнезии. Когда эти люди с противоположными проблемами встречаются, они находят друг в друге то, чего им всю жизнь не хватало.

В ролях
В ролях
Юра
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Ким Чхан-ван
Юн Джон-хун
Ким Дон-ук
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отыщи меня в своей памяти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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