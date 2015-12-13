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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Всплеск любви

Всплеск любви (2015 - 2015)

Splash Splash Love 16+
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 2 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая путешественница во времени, которая оказывает помощь жителям эпохи Чосон. Вместо того чтобы готовиться к экзамену по математике, которая ей никак не дается, старшеклассница Тан-би перемещается во времени. Случайный прыжок в лужу переносит ее в период правления династии Чосон, где у власти находится король Ли До. Девушка из другой эпохи появляется в критический момент — в стране много лет царит засуха, и жители умоляют богов о пощаде, а у девчонки из XX столетия как раз достаточно знаний.

В ролях
В ролях
Чин Ги-джу
Юн Ду-джун
Ким Сыль-ги
Ли Дэ-ён
Ан Хё Соп
Чон Гю-су
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Всплеск любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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