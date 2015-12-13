В центре событий оказывается молодая путешественница во времени, которая оказывает помощь жителям эпохи Чосон. Вместо того чтобы готовиться к экзамену по математике, которая ей никак не дается, старшеклассница Тан-би перемещается во времени. Случайный прыжок в лужу переносит ее в период правления династии Чосон, где у власти находится король Ли До. Девушка из другой эпохи появляется в критический момент — в стране много лет царит засуха, и жители умоляют богов о пощаде, а у девчонки из XX столетия как раз достаточно знаний.