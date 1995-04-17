Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Ан Хё-соп
An Hyo-seop
Ан Хё-соп
Ан Хё-соп
An Hyo-seop
Дата рождения
17 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
(2025)
Билеты
7.1
Всеведущий читатель
(2025)
Билеты
6.7
Бездна
(2019)
Фильмография Ан Хё-соп
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.1
Всеведущий читатель
Jeonjijeok Dokja Sijeom
боевик, приключения, драма
2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Билеты
Время тебя зовет
драма, мелодрама, фантастика
2023, Южная Корея
Деловое предложение
драма, комедия, мелодрама
2022, Южная Корея
6.7
Бездна
драма, мелодрама
2019, Южная Корея
30, но 17
комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
Папа странный
комедия, семейный, мелодрама
2017, Южная Корея
Королева кольца
драма, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
Учитель Ким, доктор Романтик
драма, мелодрама
2016, Южная Корея
Всплеск любви
драма, фэнтези, мелодрама
2015, Южная Корея
Новости личной жизни Ан Хё-соп
В Сети выбрали 5 самых худших актеров из дорам: в список попали даже звезды
В 2005 Галибин сыграл Мастера, но герой говорил голосом Безрукова: актер даже не знал об этом решении Бортко — и вот причина
Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом
Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
