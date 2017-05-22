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Постер к сериалу Стража
Постер к сериалу Стража
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Стража

Стража (2017 - 2017)

Pa-su-kkun 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 32 часа 0 минут
О чем сериал

Когда официальная система правосудия дает сбой, остается лишь одно — брать расследование в собственные руки. Так в одну команду объединяются очень разные люди: подозрительный прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, чокнутый хакер Гонг, интровертка Сео, храбрая полицейская Джо и даже священнослужитель Ли. У каждого в жизни случилась трагедия, виновник которой остался на свободе. Чем больше компания погружается в детали, тем понятнее становится, что их истории связаны. Почему, как и кем — предстоит выяснить участникам группы, иначе они не смогут справиться с травмой и жить дальше.
 

В ролях
В ролях
Ким Сан-хо
Чхве Му-сон
Ким Тхэ-хун
Ким Ён-гван
Ли Джи-вон
Пак Соломон
Пак Соломон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стража - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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