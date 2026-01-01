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Юн Джон-хун Jong-Hoon Yoon
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Юн Джон-хун

Jong-Hoon Yoon

Дата рождения
15 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тэджон, Южная Корея
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Слабый герой 8.6
Слабый герой (2022)
Пентхаус 7.9
Пентхаус (2020)
Попался! 7.6
Попался! (2018)

Фильмография Юн Джон-хун

Сбежавшая семерка 6.5
Сбежавшая семерка
драма, криминал, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Слабый герой 8.6
Слабый герой
драма, криминал, дорама 2022, Япония
Падающая звезда 7.5
Падающая звезда
мелодрама, комедия, дорама 2022, Южная Корея
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
Пентхаус 7.9
Пентхаус
криминал, триллер, детектив, дорама 2020, Южная Корея
Попался! 7.6
Попался!
телешоу 2018, Южная Корея
Возвращение 6.9
Возвращение
драма, детектив, дорама 2018, Южная Корея
Любовь короля 7.1
Любовь короля
драма, мелодрама, исторический, дорама 2017, Южная Корея
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