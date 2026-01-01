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Фильмография
Юн Джон-хун
Jong-Hoon Yoon
Киноафиша
Персоны
Юн Джон-хун
Юн Джон-хун
Jong-Hoon Yoon
Дата рождения
15 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тэджон, Южная Корея
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Слабый герой
(2022)
7.9
Пентхаус
(2020)
7.6
Попался!
(2018)
Фильмография Юн Джон-хун
6.5
Сбежавшая семерка
драма, криминал, триллер, дорама
2023, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.6
Слабый герой
драма, криминал, дорама
2022, Япония
7.5
Падающая звезда
мелодрама, комедия, дорама
2022, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Пентхаус
криминал, триллер, детектив, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Попался!
телешоу
2018, Южная Корея
6.9
Возвращение
драма, детектив, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.1
Любовь короля
драма, мелодрама, исторический, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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