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Фильмография
Чхве Джон-у
Jung-woo Choi
Киноафиша
Персоны
Чхве Джон-у
Чхве Джон-у
Jung-woo Choi
Дата рождения
17 февраля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Легенда синего моря
(2016)
7.8
Городской охотник
(2011)
7.8
Повелитель солнца
(2013)
Фильмография Чхве Джон-у
6.5
Проект «Тиран»
боевик, криминал, фантастика, дорама
2024, Южная Корея
Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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7.6
Скажи мне, что это любовь
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.3
Похититель: Хранитель сокровищ
комедия, триллер, дорама
2023, Южная Корея
6.6
Неофициальная операция
Bi-gong-sik-jak-jeon
боевик, драма, триллер
2023, Южная Корея
7.7
Ювенальный суд
драма, криминал, дорама
2022, Южная Корея
6.9
Алиса
драма, криминал, фантастика, дорама
2020, Южная Корея
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7
Прощайте, мистер Блэк
драма, мелодрама, триллер, дорама
2016, Южная Корея
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