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Чхве Джон-у Jung-woo Choi
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Чхве Джон-у

Jung-woo Choi

Дата рождения
17 февраля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Легенда синего моря 8.1
Легенда синего моря (2016)
Городской охотник 7.8
Городской охотник (2011)
Повелитель солнца 7.8
Повелитель солнца (2013)

Фильмография Чхве Джон-у

Проект «Тиран» 6.5
Проект «Тиран»
боевик, криминал, фантастика, дорама 2024, Южная Корея
Мисс Бабуля
Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Скажи мне, что это любовь 7.6
Скажи мне, что это любовь
драма, мелодрама, дорама 2023, Южная Корея
Похититель: Хранитель сокровищ 6.3
Похититель: Хранитель сокровищ
комедия, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Неофициальная операция 6.6
Неофициальная операция Bi-gong-sik-jak-jeon
боевик, драма, триллер 2023, Южная Корея
Ювенальный суд 7.7
Ювенальный суд
драма, криминал, дорама 2022, Южная Корея
Алиса 6.9
Алиса
драма, криминал, фантастика, дорама 2020, Южная Корея
Прощайте, мистер Блэк 7
Прощайте, мистер Блэк
драма, мелодрама, триллер, дорама 2016, Южная Корея
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