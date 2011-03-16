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Постер сериала 49 дней
Постер сериала 49 дней
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы 49 дней

49 дней (2011 - 2011)

49 Days 18+
Год выпуска 2011
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 23 часа 20 минут

О чем сериал

Добрая «принцесса» Чжи Хён живёт, не зная забот. Родители-миллионеры ни в чём ей не отказывают, а совсем скоро она выйдет замуж за парня мечты. Сказка обрывается в один миг из-за ДТП. Пострадавшую Чжи Хён увозят в больницу в критическом состоянии. Точнее – увозят бесчувственное тело, а её душа встречается с потусторонним жнецом. Он объясняет, что Чжи Хён нужно найти трёх любящих людей, которые по-настоящему её оплакивают. Важное условие – они не должны быть её родственниками. Чжи Хён уверена, что легко успеет в срок, ведь у неё есть жених и лучшие подруги! А пока её душа вселяется в тело несчастной продавщицы и постепенно расстаётся с розовыми очками. Смотреть дораму «49 дней» можно онлайн.

В ролях
В ролях
Ли Ё-вон
Сон Бён-хо
Пэ Су-бин
Нам Гю-ри
Чон Ир-у
Чхве Джон-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
49 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 20 эпизодов
 
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