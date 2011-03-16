Добрая «принцесса» Чжи Хён живёт, не зная забот. Родители-миллионеры ни в чём ей не отказывают, а совсем скоро она выйдет замуж за парня мечты. Сказка обрывается в один миг из-за ДТП. Пострадавшую Чжи Хён увозят в больницу в критическом состоянии. Точнее – увозят бесчувственное тело, а её душа встречается с потусторонним жнецом. Он объясняет, что Чжи Хён нужно найти трёх любящих людей, которые по-настоящему её оплакивают. Важное условие – они не должны быть её родственниками. Чжи Хён уверена, что легко успеет в срок, ведь у неё есть жених и лучшие подруги! А пока её душа вселяется в тело несчастной продавщицы и постепенно расстаётся с розовыми очками. Смотреть дораму «49 дней» можно онлайн.