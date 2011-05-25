С раннего детства Ли Юн-сон учится боевым искусствам и владению оружием. Правду о своих родителях он узнает только в 17 лет. И после того, что ему рассказывают, он решает изменить себя. Когда считает, что он готов, отправляется в Сеул. Но не для того, чтобы отыскать мать. Он должен найти пятерых, чьё решение повлияло когда-то на судьбу его семьи. Ким На-на должна зарабатывать деньги не только для себя, но и для обеспечения отца, который вот уже 10 лет лежит в коме. Получив место в Чхонвадэ, она не может нарадоваться. Но кто бы мог подумать, что там она встретит ловеласа, с которым совсем недавно столкнулась на одной из подработок.