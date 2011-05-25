Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Городской охотник
1 постер
Киноафиша Сериалы Городской охотник

Городской охотник (2011 - 2011)

City Hunter 18+
Год выпуска 2011
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 4 минуты
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 21 час 20 минут

О чем сериал

С раннего детства Ли Юн-сон учится боевым искусствам и владению оружием. Правду о своих родителях он узнает только в 17 лет. И после того, что ему рассказывают, он решает изменить себя. Когда считает, что он готов, отправляется в Сеул. Но не для того, чтобы отыскать мать. Он должен найти пятерых, чьё решение повлияло когда-то на судьбу его семьи. Ким На-на должна зарабатывать деньги не только для себя, но и для обеспечения отца, который вот уже 10 лет лежит в коме. Получив место в Чхонвадэ, она не может нарадоваться. Но кто бы мог подумать, что там она встретит ловеласа, с которым совсем недавно столкнулась на одной из подработок.

В ролях
В ролях
Ли Мин-хо
Ли Мин-хо
Ли Гван-су
Пак Мин-ён
Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк
Чхон Хо-джин
Чхве Джон-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Городской охотник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше