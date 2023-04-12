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Постер сериала Похититель: Хранитель сокровищ
Постер сериала Похититель: Хранитель сокровищ
Постер сериала Похититель: Хранитель сокровищ
Постер сериала Похититель: Хранитель сокровищ
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Киноафиша Сериалы Похититель: Хранитель сокровищ

Похититель: Хранитель сокровищ (2023 - …)

Stealer: The Treasure Keeper
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Похититель: Хранитель сокровищ» – это корейский комедийно-драматический боевик о сохранении культурных ценностей. Хван Дэ Мен – чиновник-оборотень: днем он работает в Городском управлении по сохранению культурного наследия, а ночью… похищает это самое наследие! Однако он и его группировка «Скунс» делают это не ради собственной выгоды, а ради спасения предметов старины. В обход закона ребята наказывают политиков и бизнесменов, которые выкачивают деньги из казны, разбазаривая наследие государства.

В ролях
В ролях
Чо Хан-чхоль
Чу Вон
Ли Док-хва
Ли Джу-у
Чхве Хва-джон
Ким Джэ-вон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Похититель: Хранитель сокровищ»
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2023
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2023
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2023
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2023
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 мая 2023
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 мая 2023
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Похититель: Хранитель сокровищ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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