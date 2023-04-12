Сериал «Похититель: Хранитель сокровищ» – это корейский комедийно-драматический боевик о сохранении культурных ценностей. Хван Дэ Мен – чиновник-оборотень: днем он работает в Городском управлении по сохранению культурного наследия, а ночью… похищает это самое наследие! Однако он и его группировка «Скунс» делают это не ради собственной выгоды, а ради спасения предметов старины. В обход закона ребята наказывают политиков и бизнесменов, которые выкачивают деньги из казны, разбазаривая наследие государства.