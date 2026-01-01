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Фильмография
Мария Васкес
María Vázquez
Киноафиша
Персоны
Мария Васкес
Мария Васкес
María Vázquez
Дата рождения
19 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Виго, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Рождение
(2024)
6.8
+Кульс
(2024)
6.8
Маленькая любовь
(2024)
Фильмография Мария Васкес
6.2
Наемный садовник
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2025, Испания
6.8
Маленькая любовь
Los pequeños amores
мелодрама, драма
2024, Франция / Испания
Смотреть трейлер
7.3
Рождение
Alumbramiento
драма
2024, Испания
6.8
+Кульс
+Cuñados
комедия
2024, Испания
5.9
Третий не лишний
Honeymoon
драма
2023, Испания
Смотреть трейлер
5.9
Foremost by Night
Sobre todo de noche
драма
2023, Испания / Франция / Португалия
4.9
Санто
драма, криминал, триллер
2022, Испания
Небоа
криминал, ужасы, триллер
2020, Испания
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