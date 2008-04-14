Меню
Амели Чайлд Виллерс
Amelie Child Villiers
Амели Чайлд Виллерс
Амели Чайлд Виллерс
Amelie Child Villiers
Дата рождения
14 апреля 2008
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
0.0
Властелин колец: Кольца власти
(2022)
Фильмография Амели Чайлд Виллерс
Жанр
Все
Драма
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2022
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Властелин колец: Кольца власти
драма, приключения, фэнтези
2022, США
