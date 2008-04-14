Амели Чайлд Виллерс

Кто скрывается за механическим лицом? Робота из «Кибердеревни» можно узнать по голосу, но не все смогли

Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

После тяжелой болезни набрала вес и стала выглядеть иначе: свежее фото звезды «Улиц разбитых фонарей»

Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»

Беременной Белле плохо, а он ржет: в «Сумерки» чудом попал уморительный эпизод с Эдвардом — по-хорошему, должны были вырезать (видео)

Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й

«Не могу я»: из-за Крамарова в этой сцене «Джентльменов удачи» Видову пришлось сниматься с каменным лицом

Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ