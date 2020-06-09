«Последние дни американской преступности»: Рецензия Киноафиши

В США настают последние дни до введения АПИ — Американской правоохранительной инициативы. В рамках этой программы будет транслироваться специальный сигнал, который в один миг способен заблокировать нейроны мозга. Под воздействием которого человек не способен переступить черту и совершить какое-либо преступление. Светлое будущее, обеспеченное обществом тотального контроля простых граждан, не сильно прельщает. На улицах напоследок творятся масштабные погромы, мелкие магазинчики грабят, разбивая витрины, голые женщины крутят бедрами, стоя на крышах автомобилей, бравые парни месят друг другу лица кулаками без особых причин. Словом, общество выбирает хаос, пока способно решать за себя. Где-то неподалеку маячит Канада, прельщая своими свободами, но добраться до нее сложно, не получив пулеметную очередь в спину от пограничников. Год назад у Брика (Эдгар Рамирес) все было под контролем, он со своей бандой слыл лучшим в том, чтобы обнести банк, не попасться и не нарваться на неприятности. Настал черед брата Брика, Рори, оказаться за решеткой. После чего проблемы следуют одна за другой: АПИ начинают испытывать, Брика предают, Рори из тюрьмы не выходит — суицид (хотя вскоре выяснится, что это убийство). Оставшись в одиночестве, Брик встречает Кевина Кэша (Майкл Питт), предлагающего украсть сумму, которой хватит заполнить кузов грузовика, за пару дней до всеобщего контроля и заодно отомстить за Рори.

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Под баннером Netflix продолжают выходить фильмы, которые не только по своему духу, но и по форме могли бы выйти где-то в середине нулевых. Фам фаталь появляется в кадре под Portishead, сцена секса в уборной, последующая через пару минут, обрамлена I Wanna Be Your Dog. Для полного комплекта не хватает разве что Personal Jesus, но и эта песня гремит на титрах. Оливье Мегатон верен себе — его режиссура остается где-то в пограничной зоне между телевизионным сериалом и видеоклипом. Для реализации такой бесстыдной концепции нужен был постановщик, способный не оглядываться — на уже снятые фильмы, на любые референсы, на плохую драматургию. Человек, способный наполнить даже самую неприметную сцену ограбления энергией, которая преобразует «Последние дни» в не стыдящийся себя треш-боевик, последовательный в своем желании удивлять и веселить. В котором топор, всаженный с размаху в голову, и использование базуки в четырех стенах не казались бы будничными вещами. Но бывший протеже Люка Бессона, очевидно, не такой ремесленник, и оправдать хронометраж в два с половиной часа ему нечем. При замахе на многофигурную композицию на манер «Схватки» Майкла Манна каждая из побочных злоключениям Брика сюжетных линий не более чем атавизм.

Название

«Последние дни американской преступности» — адаптация комикса, но достаточно вольная: помимо завязки с АПИ, с первоисточником практически никакого родства. Проекту особенно не повезло выйти сейчас, в момент, когда уличные погромы в США можно увидеть не только в кадре, но и за окном, и заокеанская пресса уже успела всласть поиздеваться над работой Мегатона. Чипирование, граница из нескольких вооруженных блокпостов, отделяющая штаты от остального мира, — все это спонтанные пересечения с актуальными темами. При желании «Последние дни» можно было бы счесть аллюзией на Америку Трампа. Но социальной критики, кроме вялых обличений тоталитаризма, Мегатон старается избежать. Брик и прочие персонажи медленно разговаривают, словно тянут время, перебираясь от одной локации к другой и обмениваясь фразами про то, «как они поступали неправильно», поучая друг друга заключениями на манер «мы, как собаки, кусаем тех, кто хотел нас погладить». Бессмысленные пикировки, ленность в разработке вселенной разрушенной Америки — все это жанровая витрина. Мало огня, и, что куда фатальней, это поняли, кажется, еще во время съемок.

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«Последние дни американской преступности» могут понравиться поклонникам жанра боевик, любителям антиутопического сеттинга и вариаций фильмов-ограблений.

Антон Фомочкин