О персоне
Фильмография
Ариф Пискин
Arif Piskin
Ариф Пискин
Ариф Пискин
Arif Piskin
Дата рождения
30 ноября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
0.0
Последнее лето
(2021)
0.0
Хайреддин Барбаросса: Указ Султана
(2022)
0.0
Сказка о розе
(2022)
Фильмография Ариф Пискин
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2025
2022
2021
Все
4
Сериалы
4
Актер
4
Наследный принц
криминал, мелодрама
2025, Турция
Хайреддин Барбаросса: Указ Султана
приключения, военный, исторический
2022, Турция
Сказка о розе
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
Последнее лето
драма, боевик, мелодрама
2021, Турция
