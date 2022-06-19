Гонджа живёт и работает в шумном Стамбуле, но, несмотря на толпы людей вокруг, чувствует себя глубоко одинокой. Всё меняется, когда она узнаёт о наследстве, оставленном ей покойной матерью. В поисках ответов на давно терзающие её вопросы, Гонджа отправляется в Испарту — родные края, где, возможно, её ждёт не только правда о прошлом, но и новое начало. В Испарте она встречает Топрака — старшего сына уважаемой семьи Атабей. Между ними вспыхивает чувство, но тени прошлого и скрытые тайны мешают их счастью. Им предстоит преодолеть множество преград, чтобы доказать: настоящая любовь способна победить всё. Спросить ChatGPT