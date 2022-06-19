Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сказка о розе
1 постер
Киноафиша Сериалы Сказка о розе

Сказка о розе (2022 - 2022)

Gül Masalı 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 34 часа 0 минут

О чем сериал

Гонджа живёт и работает в шумном Стамбуле, но, несмотря на толпы людей вокруг, чувствует себя глубоко одинокой. Всё меняется, когда она узнаёт о наследстве, оставленном ей покойной матерью. В поисках ответов на давно терзающие её вопросы, Гонджа отправляется в Испарту — родные края, где, возможно, её ждёт не только правда о прошлом, но и новое начало. В Испарте она встречает Топрака — старшего сына уважаемой семьи Атабей. Между ними вспыхивает чувство, но тени прошлого и скрытые тайны мешают их счастью. Им предстоит преодолеть множество преград, чтобы доказать: настоящая любовь способна победить всё.          Спросить ChatGPT

В ролях
В ролях
Сарп Джан Кёроглу
Саит Генай
Суат Сунгур
Ариф Пискин
Керемджем
Айсенил Самлиоглу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сказка о розе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 17 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
У этой новинки 89% на RT: «Крутые девчонки» — это как «Острые козырьки», только про женщин
Где находится отделение Семенова из «Невского»? Коренные петербуржцы сами стали сыщиками, чтобы выяснить ответ
Про «Игру в кальмара» все слышали, а что насчет «Игры лжецов»: эту дораму можно посмотреть сразу в двух версиях
Культовый хоррор «Звонок» оброс спин-оффами и сиквелами: разбираемся, в каком порядке смотреть (и стоит ли вообще)
Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги
Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет
2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам
Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять
От наброска до премьеры — 16 лет: спорим, вы не знали, как история создания мульта «Финес и Ферб» связана с «Симпсонами»?
«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»
Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше