Права на престол Абдулхамид

Права на престол Абдулхамид (2017 - 2021)

Payitaht Abdülhamid 18+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 308 часов 0 минут

О чем сериал

«Права на престол Абдулхамид» — многосерийная историческая драма, повествующая о жизни и правлении последнего султана Османской империи. Для того, чтобы получить заветный трон, ему пришлось свергнуть своего собственного брата, которого посчитали сумасшедшим. Некоторые называли его кровавым правителем, другие — великим императором. В течение тридцати трех лет он занимался благоустройством и защитой собственного государства, до последнего держался за власть, не позволяя никому занять свое место. Отдельное место в сериале занимает личная жизнь героя: его отношения с родными и женщинами, а также с собственными детьми.

В ролях
Селен Озтюрк
Бюлент Иналь
Бахадир Енисехирлиоглу
Хакан Бояв
Джан Сипахи
Али Нури Тюркоглу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.0
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Сезоны
Права на престол Абдулхамид - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 17 эпизодов
 
Права на престол Абдулхамид - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 37 эпизодов
 
Права на престол Абдулхамид - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 34 эпизода
 
Права на престол Абдулхамид - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 31 эпизод
 
Права на престол Абдулхамид - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 35 эпизодов
 
