Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айшен Гюрлер
Aysen Gürler
Киноафиша
Персоны
Айшен Гюрлер
Айшен Гюрлер
Aysen Gürler
Дата рождения
31 мая 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Газиантеп, Турция
Популярные фильмы
8.5
Основание: Осман
(2019)
0.0
Хайреддин Барбаросса: Указ Султана
(2022)
Фильмография Айшен Гюрлер
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
2022
2019
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Хайреддин Барбаросса: Указ Султана
приключения, военный, исторический
2022, Турция
8.5
Основание: Осман
боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667