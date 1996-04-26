Карина Мейханаджян - комик российского происхождения с армянскими корнями. Она любит шутить над собой и использовать самоиронию.

Карина начала свою сольную артистическую карьеру в 2018 году. Ее первое выступление состоялось 2 июля. Несмотря на опыт в КВН, она была очень взволнована. Но ее дебют оказался успешным, что вдохновило ее развиваться в сфере юмора.

В июне 2019 года Мейханаджян выступила на Московском фестивале национального юмора "Кубок дружбы", который проходил в ДК "Конгресс-центр" РЭУ имени Г. В. Плеханова. Она была признана лучшей среди всех стендап-комиков на мероприятии.

В том же году Карина приняла участие в 4 сезоне шоу "Открытый микрофон" на канале ТНТ. Еще во время отборочного этапа она выразила желание попасть в команду Нурлана Сабурова, и оно осуществилось. Поддержка наставника помогла ей готовиться к каждому этапу, Карина смогла дойти до финала. Но победителем стал Денис Чепурненко из команды Славы Комиссаренко.

В январе 2020 года Карина Мейханаджян стала участницей нового шоу "Женский стендап", созданного победительницами "Камеди Баттл" Ириной Мягковой и Зоей Яровициной. Зрители быстро полюбили эту молодую и очаровательную участницу, которая своими монологами про родителей, армянские стереотипы и отношения, умело смешит публику.

В 2022 году Мейханаджян начала работать над своим шоу "Шоу о загонах" на YouTube.

Сейчас Карина продолжает заниматься юмором, выступая как самостоятельно, так и совместно с другими комиками, включая Марка Сергиенко и свою близкую подругу Елизавету Аранову.