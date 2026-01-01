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Маргарита Родина Margarita Rodina
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Маргарита Родина

Margarita Rodina

Дата рождения
11 июня 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Биография Маргарита Родина

Маргарита Родина родилась в Москве 11 июня 1979 года. 

В возрасте 35 лет она заинтересовалась стендапом и смогла доказать, что возраст не помеха для юмора. Она стала известной как талантливый комик и участница шоу "Женский стендап". 

Друзья подарили ей курс обучения в "Stand Up-клубе ЦИМермана", что помогло ей решиться попробовать себя на сцене. На ее первом выступлении она была напугана, говорила медленно и боялась, что ее никто не услышит. Но когда зал начал смеяться над ее шутками, она почувствовала удовольствие на сцене. 

В последующие годы она стала частым гостем юмористических вечеров, участвовала в различных проектах и появлялась на телевидении. Она стала участницей шоу "Открытый микрофон" на ТНТ и присоединилась к проекту "Женский стендап", что ей принесло широкую известность.

Популярные фильмы

Женский стендап 6.5
Женский стендап (2020)
Теща 5.9
Теща (2023)
Между нами, девочками 0.0
Между нами, девочками (2026)

Фильмография Маргарита Родина

Между нами, девочками
Между нами, девочками
комедия 2026, Россия
Смотреть трейлер
Теща 5.9
Теща Tyoshcha
комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер
Женский стендап 6.5
Женский стендап
телешоу 2020, Россия
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