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Маргарита Родина
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Маргарита Родина

Дата рождения
11 июня 1979
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР

Биография Маргарита Родина

Маргарита Родина родилась в Москве 11 июня 1979 года. 

В возрасте 35 лет она заинтересовалась стендапом и смогла доказать, что возраст не помеха для юмора. Она стала известной как талантливый комик и участница шоу "Женский стендап". 

Друзья подарили ей курс обучения в "Stand Up-клубе ЦИМермана", что помогло ей решиться попробовать себя на сцене. На ее первом выступлении она была напугана, говорила медленно и боялась, что ее никто не услышит. Но когда зал начал смеяться над ее шутками, она почувствовала удовольствие на сцене. 

В последующие годы она стала частым гостем юмористических вечеров, участвовала в различных проектах и появлялась на телевидении. Она стала участницей шоу "Открытый микрофон" на ТНТ и присоединилась к проекту "Женский стендап", что ей принесло широкую известность.

Популярные фильмы

Женский стендап 0.0
Женский стендап (2020)

Фильмография Маргарита Родина

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Женский стендап
Женский стендап
телешоу 2020, Россия
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