Маргарита Родина родилась в Москве 11 июня 1979 года.

В возрасте 35 лет она заинтересовалась стендапом и смогла доказать, что возраст не помеха для юмора. Она стала известной как талантливый комик и участница шоу "Женский стендап".

Друзья подарили ей курс обучения в "Stand Up-клубе ЦИМермана", что помогло ей решиться попробовать себя на сцене. На ее первом выступлении она была напугана, говорила медленно и боялась, что ее никто не услышит. Но когда зал начал смеяться над ее шутками, она почувствовала удовольствие на сцене.

В последующие годы она стала частым гостем юмористических вечеров, участвовала в различных проектах и появлялась на телевидении. Она стала участницей шоу "Открытый микрофон" на ТНТ и присоединилась к проекту "Женский стендап", что ей принесло широкую известность.