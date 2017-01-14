Три года назад оператор службы спасения Кан Кван Джу приняла экстренный звонок от женщины, которую преследовал маньяк. Во время разговора преступнику удалось настигнуть и убить свою жертву. Спустя несколько минут с Кван Джу связался отец, патрулировавший улицу в том месте, где было совершено убийство. Полицейский также стал жертвой преступника, и девушка слышала все происходящее на месте преступления. Кван Джу запомнила голос убийцы. Погибшая девушка оказалась женой детектива Му Джин-хёка. Ее трагическая смерть надломила некогда лучшего криминалиста отдела, который теперь живет мыслью о мести. Все это время целеустремленная Кван Джу готовилась к тому, чтобы отыскать преступника, и отомстить за смерть своего отца. Вместе герои будут распутывать цепочку преступлений, шаг за шагом приближаясь к разгадке трагических событий трехлетней давности.