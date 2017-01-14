Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Постер сериала Голос
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
23 постера
Киноафиша Сериалы Голос

Голос (2017 - 2021)

Boiseu 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 67 часов 40 минут

О чем сериал

Три года назад оператор службы спасения Кан Кван Джу приняла экстренный звонок от женщины, которую преследовал маньяк. Во время разговора преступнику удалось настигнуть и убить свою жертву. Спустя несколько минут с Кван Джу связался отец, патрулировавший улицу в том месте, где было совершено убийство. Полицейский также стал жертвой преступника, и девушка слышала все происходящее на месте преступления. Кван Джу запомнила голос убийцы. Погибшая девушка оказалась женой детектива Му Джин-хёка. Ее трагическая смерть надломила некогда лучшего криминалиста отдела, который теперь живет мыслью о мести. Все это время целеустремленная Кван Джу готовилась к тому, чтобы отыскать преступника, и отомстить за смерть своего отца. Вместе герои будут распутывать цепочку преступлений, шаг за шагом приближаясь к разгадке трагических событий трехлетней давности.

В ролях
В ролях
Ли Ха-на
Ли Ха-на
Чан Хёк
Чан Хёк
Ким Джэ-ук
Ли Джин-ук
Ким У-сок
Ю Сын-мок
Ю Сын-мок
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие дорамы про убийц и маньяков Лучшие дорамы про убийц и маньяков

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Голос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
Голос - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
Голос - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 16 эпизодов
 
Голос - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше