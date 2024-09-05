Оповещения от Киноафиши
Жизни и судьбы

Жизни и судьбы

О фильме

Самый трудный день в году для шестнадцатилетней Чжон-Хи — это поминальный день ее бабушки. Обычно Чжон-Хи трудно справляться с матерью, которая живет с алкогольной зависимостью, но в этот день приезжает сестра её дедушки, которая всегда кричит. Она ежегодно упрекает мать и дядю Чжон-Хи за то, что они устраивают поминальную службу по бабушке, которая покончила с собой, не думая о поисках сбежавшего деда.
Дедушка пропал в день рождения Чжон-Хи, и она чувствует, что это ее вина. Поэтому Чжон-Хи решает отправиться в приключение, чтобы раскрыть все тайны и положить конец подростковому кризису своей матери.

Жизни и судьбы - дублированный трейлер
Жизни и судьбы  дублированный трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Казахстан
5 сентября 2024 Узбекистан 16+
Режиссер
Хён-Гю
В ролях
Ю Сын-мок
Ю Сын-мок
Ким Мин-гён
Хван Джи-а
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Жизни и судьбы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Жизни и судьбы

Жизни и судьбы - дублированный трейлер
Жизни и судьбы Дублированный трейлер
