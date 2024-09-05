Самый трудный день в году для шестнадцатилетней Чжон-Хи — это поминальный день ее бабушки. Обычно Чжон-Хи трудно справляться с матерью, которая живет с алкогольной зависимостью, но в этот день приезжает сестра её дедушки, которая всегда кричит. Она ежегодно упрекает мать и дядю Чжон-Хи за то, что они устраивают поминальную службу по бабушке, которая покончила с собой, не думая о поисках сбежавшего деда.

Дедушка пропал в день рождения Чжон-Хи, и она чувствует, что это ее вина. Поэтому Чжон-Хи решает отправиться в приключение, чтобы раскрыть все тайны и положить конец подростковому кризису своей матери.