Екатерина Моргунова стала популярной среди зрителей благодаря своим эмоциональным персонажам, которых она играла в развлекательном шоу "Однажды в России".

Изначально Екатерина не планировала стать артисткой, и она случайно присоединилась к любительской команде своего факультета.

Первым КВН-коллективом, за который выступала Моргунова, была "Хлабысь" из Центральной лиги Краснодарского края. В 2009 году лучшие игроки "Хлабысь" объединились с участниками коллектива "Вредные привычки" из Пятигорска и "Винсадских беспризорников" из Ставропольского края. Этот союз стал главной городской командой и получил название "ГородЪ ПятигорскЪ".

Через год "ГородЪ ПятигорскЪ" добился успеха: они выиграли Первую лигу и попали в финал Высшей лиги КВН по итогам фестиваля в Сочи, где заняли 3-е место. А в 2013 году они стали победителями основного турнира КВН.

После завершения выступлений в КВН, Екатерина и некоторые бывшие участники команды получили приглашение сниматься в новом телевизионном шоу на ТНТ. Заглавие шоу было "Однажды в России", и оно дебютировало в 2014 году. В то же время Екатерина начала вести развлекательно-познавательную программу о путешествиях под названием "Руссо туристо" на канале СТС.

К 2023 году команда ТНТ подготовила фильм "СамоИрония судьбы" для зрителей, в котором приняли участие участники популярных комедийных передач канала, включая Екатерину Моргунову.