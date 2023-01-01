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Екатерина Моргунова
Екатерина Моргунова
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Екатерина Моргунова

Дата рождения
17 августа 1986
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пятигорск, СССР

Биография Екатерина Моргунова

Екатерина Моргунова стала популярной среди зрителей благодаря своим эмоциональным персонажам, которых она играла в развлекательном шоу "Однажды в России".

Изначально Екатерина не планировала стать артисткой, и она случайно присоединилась к любительской команде своего факультета.

Первым КВН-коллективом, за который выступала Моргунова, была "Хлабысь" из Центральной лиги Краснодарского края. В 2009 году лучшие игроки "Хлабысь" объединились с участниками коллектива "Вредные привычки" из Пятигорска и "Винсадских беспризорников" из Ставропольского края. Этот союз стал главной городской командой и получил название "ГородЪ ПятигорскЪ".

Через год "ГородЪ ПятигорскЪ" добился успеха: они выиграли Первую лигу и попали в финал Высшей лиги КВН по итогам фестиваля в Сочи, где заняли 3-е место. А в 2013 году они стали победителями основного турнира КВН.

После завершения выступлений в КВН, Екатерина и некоторые бывшие участники команды получили приглашение сниматься в новом телевизионном шоу на ТНТ. Заглавие шоу было "Однажды в России", и оно дебютировало в 2014 году. В то же время Екатерина начала вести развлекательно-познавательную программу о путешествиях под названием "Руссо туристо" на канале СТС.

К 2023 году команда ТНТ подготовила фильм "СамоИрония судьбы" для зрителей, в котором приняли участие участники популярных комедийных передач канала, включая Екатерину Моргунову.

Популярные фильмы

Однажды в России 0.0
Однажды в России (2014)
Руссо Туристо 0.0
Руссо Туристо (2015)

Фильмография Екатерина Моргунова

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Руссо Туристо
Руссо Туристо
приключения, телешоу 2015, Россия
Однажды в России
Однажды в России
телешоу 2014, Россия
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