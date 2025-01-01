Меню
ИИстренские ведьмы
Билеты от 1500₽
Киноафиша ИИстренские ведьмы

Спектакль ИИстренские ведьмы

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия о ведьмах и современных технологиях

Три современные ведьмы пробуют создать мужчину своей мечты, но старые колдовские методы их предков оказываются неэффективны. Они решают познакомиться с новыми технологиями и использует искусственный интеллект для воплощения идеала.

Поиск идеала в эру технологий

Каждая из ведьм воплощает разные черты характера и исследует, насколько технологии могут заменить мистику. Спектакль поднимает важнейшие вопросы: можно ли искусственно создать любовь и совершенство? Каковы последствия появления «идеального человека»?

Актерский состав

  • Лиля - Елена Борщева / Екатерина Моргунова
  • Яна - Ярослава Славская
  • Александра - Анастасия Редкая
  • Рогов - Григорий Данцигер
  • Ярослав - Максим Радугин
  • Лёха - Александр Дуда
  • Альберт - Рухин Маггерамов

Интересные факты

Спектакль «ИИстренские ведьмы» отражает юмористический взгляд на современные проблемы взаимодействия технологий и человеческих взаимоотношений. Он предлагает зрителям задуматься о месте магии в мире, где доминируют алгоритмы и искусственный интеллект.

Не пропустите эту уникальную постановку, которая соединяет в себе элементы комедии и драмы, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.

В ролях
Елена Борщева
Елена Борщева
Екатерина Моргунова
Екатерина Моргунова
Ярослава Славская
Анастасия Редкая
Григорий Данцигер

Купить билет на спектакль ИИстренские ведьмы

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
23 октября четверг
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
28 ноября пятница
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
19 декабря пятница
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽

