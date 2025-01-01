Комедия о ведьмах и современных технологиях

Три современные ведьмы пробуют создать мужчину своей мечты, но старые колдовские методы их предков оказываются неэффективны. Они решают познакомиться с новыми технологиями и использует искусственный интеллект для воплощения идеала.

Поиск идеала в эру технологий

Каждая из ведьм воплощает разные черты характера и исследует, насколько технологии могут заменить мистику. Спектакль поднимает важнейшие вопросы: можно ли искусственно создать любовь и совершенство? Каковы последствия появления «идеального человека»?

Актерский состав

Лиля - Елена Борщева / Екатерина Моргунова

Яна - Ярослава Славская

Александра - Анастасия Редкая

Рогов - Григорий Данцигер

Ярослав - Максим Радугин

Лёха - Александр Дуда

Альберт - Рухин Маггерамов

Интересные факты

Спектакль «ИИстренские ведьмы» отражает юмористический взгляд на современные проблемы взаимодействия технологий и человеческих взаимоотношений. Он предлагает зрителям задуматься о месте магии в мире, где доминируют алгоритмы и искусственный интеллект.

Не пропустите эту уникальную постановку, которая соединяет в себе элементы комедии и драмы, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.