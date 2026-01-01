Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лара Шум
Лара Шум Lara Shum
Киноафиша Персоны Лара Шум

Лара Шум

Lara Shum

Дата рождения
5 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Исправление и наказание 5.9
Исправление и наказание (2022)
Ребенок по расчету 0.0
Ребенок по расчету (2025)

Фильмография Лара Шум

Ребенок по расчету
Ребенок по расчету
мелодрама 2025, Россия
Исправление и наказание 5.9
Исправление и наказание
комедия 2022, Россия
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше