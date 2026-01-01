Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Фильмография
Лара Шум
Lara Shum
Киноафиша
Персоны
Лара Шум
Лара Шум
Lara Shum
Дата рождения
5 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
5.9
Исправление и наказание
(2022)
0.0
Ребенок по расчету
(2025)
Фильмография Лара Шум
Ребенок по расчету
мелодрама
2025, Россия
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5.9
Исправление и наказание
комедия
2022, Россия
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