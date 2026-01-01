Оповещения от Киноафиши
Александра Макарская Aleksandra Makarskaya
Александра Макарская

Aleksandra Makarskaya

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Комбинат "Надежда" 6.7
Комбинат "Надежда" (2013)
Исправление и наказание 5.9
Исправление и наказание (2022)

Фильмография Александра Макарская

Жанр
Год
Исправление и наказание 5.9
Исправление и наказание
комедия 2022, Россия
Комбинат "Надежда" 6.7
Комбинат "Надежда" Kombinat 'Nadezhda'
драма 2013, Россия
