Иван Злобин защищает исторические здания Петербурга в трейлере фильма «Миттельмарш»

Проект стал одним из победителей конкурса, который провели власти Санкт-Петербурга, выделившие на съемки кино в городе 150 млн рублей.

В сети появился первый трейлер комедийной драмы о питерской молодежи «Миттельмарш», главные роли в которой исполнили Иван Злобин, Илья Дель и Тина Стойилкович.

Главный герой — 18-летний парень Митя (Злобин), который после смерти отца дал себе обет молчания. Он с большим трепетом относится к родному Петербургу и заброшенным историко-культурным объектам. Чтобы привлечь внимание к охране обветшалых памятников архитектуры, Митя проводит специальные художественные акции. Жизнь героя меняется, когда к нему присоединяются колоритный плут по прозвищу Ковальски (Дель) и его девушка Полина (Стойилкович). Вместе они берутся за организацию масштабного перформанса с целью спасти старинный дом. В то же время у Мити и Полины возникает романтический интерес друг к другу, что приводит к напряжению внутри троицы.

Сняла фильм 26-летняя постановщица Софья Меледина по сценарию 29-летней Наталии Дементьевой. Для Мелединой это первая в карьере полнометражная картина. Продюсером и художественным руководителем проекта выступает Алексей Учитель.

В прокат «Миттельмарш» выйдет 28 сентября.