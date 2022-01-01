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Айча Айшин Туран
Айча Айшин Туран
Ayça Ayşin Turan
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Айча Айшин Туран
Ayça Ayşin Turan
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Дата рождения
25 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
167 см
Биография Айча Айшин Туран
Родилась 25 октября 1992 года. Стамбул, Турция.
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Фильмография Айча Айшин Туран
Милая и опасная
комедия, мелодрама
2015, Турция
6.0
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