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Фильмография
Эмбер Ага
Amber Aga
Киноафиша
Персоны
Эмбер Ага
Эмбер Ага
Amber Aga
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Хампстед, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
А вот и она
(2018)
7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
(2018)
7.2
Амнезия
(2017)
Фильмография Эмбер Ага
6.4
Кобра
драма, боевик
2020, Великобритания
7.5
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
драма, комедия, криминал
2018, Великобритания
8.1
А вот и она
драма, комедия, семейный
2018, Великобритания
7.2
Амнезия
криминал, триллер
2017, США
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