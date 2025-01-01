Меню
О персоне
Фильмография
Даррен Эванс
Darren Evans
Киноафиша
Персоны
Даррен Эванс
Даррен Эванс
Darren Evans
Карьера
Актер
Популярные фильмы
0.0
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
(2018)
0.0
Мой безумный дневник
(2013)
0.0
Галавант
(2015)
Фильмография Даррен Эванс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Фэнтези
Год
Все
2018
2015
2013
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы
драма, комедия, криминал
2018, Великобритания
Галавант
комедия, фэнтези, музыка
2015, США
Мой безумный дневник
драма, комедия, мелодрама
2013, Великобритания
