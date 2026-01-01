Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матье Маденьян
Mathieu Madénian
Киноафиша
Персоны
Матье Маденьян
Матье Маденьян
Mathieu Madénian
Дата рождения
23 июля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Перпиньян, Франция
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Глория
(2021)
6.4
Ты никогда не исчезнешь
(2025)
5.7
Аутсайдеры
(2023)
Фильмография Матье Маденьян
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Спорт
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
6.4
Ты никогда не исчезнешь
драма, триллер
2025, Франция
5.7
Аутсайдеры
Pour l'honneur
комедия, спорт
2023, Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.6
Глория
триллер, драма, криминал
2021, Франция
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667