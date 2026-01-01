Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Мушкетеры 25 лет спустя
Киноафиша Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Мушкетеры 25 лет спустя

Спектакль Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Мушкетеры 25 лет спустя

0+
Продолжительность 140 минут
Возраст 0+

О спектакле

Эксклюзивное ледовое шоу двух мировых легенд спорта в Екатеринбурге

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, два выдающихся спортсмена современности, вновь встретятся на одном льду в уникальном проекте «Мушкетёры 25 лет спустя». Это шоу обещает стать настоящим событием в мире фигурного катания, объединяя лучших из лучших и создавая атмосферу настоящего праздника.

Противостояние века

История этого легендарного соперничества известна всем поклонникам фигурного катания. Мировая арена ярко разделилась на два лагеря: один поддерживал Ягудина, а другой — Плющенко. За всю свою карьеру оба спортсмена не делили пьедестал на третьи места, лишь первенство и второе место. Теперь, спустя 25 лет, они решили создать совместный проект, который станет кульминацией их спортивной карьеры.

Шоу с изюминкой

В программе ожидаются юмор, душевные песни, захватывающие дорожки шагов и акробатические прыжки. Кроме того, зрителей ждёт встреча с друзьями и соратниками по льду, в том числе с воспитанниками Академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Они поразят зрителей своими талантами и яркими выступлениями.

Идея и продюсирование

Продюсер Яна Рудковская, автор концепции шоу, уверена, что совместное выступление этих двух легенд станет историческим событием. «Один за всех, и все за одного!» — именно под таким девизом пройдёт это ледовое шоу, которое уже зарекомендовало себя в Екатеринбурге, где ранее с большим успехом проходили выступления Евгения Плющенко и его команды.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться мастерством двух величайших спортсменов нашего времени!

Исполнители
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин

Купить билет на спектакль Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Мушкетеры 25 лет спустя

Помощь с билетами
В других городах
Март
12 марта пятница
19:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Мэри Поппинс. Диджейская сказка
6+
Детский Музыка

Мэри Поппинс. Диджейская сказка

15 июня в 10:30 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Три сюжета для небольшого спектакля
12+
Драма

Три сюжета для небольшого спектакля

29 июня в 18:30 Свердловский театр драмы
от 700 ₽
Донские рассказы
16+
Комедия Музыка

Донские рассказы

18 июня в 19:00 Свердловская детская филармония
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше