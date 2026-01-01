Спектакль Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Мушкетеры 25 лет спустя

Эксклюзивное ледовое шоу двух мировых легенд спорта в Екатеринбурге

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, два выдающихся спортсмена современности, вновь встретятся на одном льду в уникальном проекте «Мушкетёры 25 лет спустя». Это шоу обещает стать настоящим событием в мире фигурного катания, объединяя лучших из лучших и создавая атмосферу настоящего праздника.

Противостояние века

История этого легендарного соперничества известна всем поклонникам фигурного катания. Мировая арена ярко разделилась на два лагеря: один поддерживал Ягудина, а другой — Плющенко. За всю свою карьеру оба спортсмена не делили пьедестал на третьи места, лишь первенство и второе место. Теперь, спустя 25 лет, они решили создать совместный проект, который станет кульминацией их спортивной карьеры.

Шоу с изюминкой

В программе ожидаются юмор, душевные песни, захватывающие дорожки шагов и акробатические прыжки. Кроме того, зрителей ждёт встреча с друзьями и соратниками по льду, в том числе с воспитанниками Академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Они поразят зрителей своими талантами и яркими выступлениями.

Идея и продюсирование

Продюсер Яна Рудковская, автор концепции шоу, уверена, что совместное выступление этих двух легенд станет историческим событием. «Один за всех, и все за одного!» — именно под таким девизом пройдёт это ледовое шоу, которое уже зарекомендовало себя в Екатеринбурге, где ранее с большим успехом проходили выступления Евгения Плющенко и его команды.

