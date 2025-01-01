Спектакль Неслужебный роман

Легкая лирическая комедия Романа Самгина

Режиссер Роман Самгин представляет изящную и искрометную комедию о запутанных отношениях, неожиданных ситуациях и, конечно, любви. Это история, где смех и романтика переплетаются в увлекательный сюжет, который никого не оставит равнодушным!

О чем спектакль?

Джулиан — успешный дантист, харизматичный холостяк и настоящий ловелас. Чтобы избежать серьезных отношений, он рассказывает своим девушкам вымышленную историю о несчастливом браке. Единственный человек, который знает об этой хитрой схеме, — его верная помощница Стефани, испытывающая к нему нежные чувства.

Но судьба вносит свои коррективы: Джулиан влюбляется в молодую красавицу Тони и решает сделать ей предложение. Однако Тони ставит условие: она согласится только после встречи с его "супругой". Джулиану ничего не остается, как попросить Стефани сыграть роль его жены. И тут начинается самое интересное!

Что вас ждет?

Искрометный сюжет: неожиданные повороты, недоразумения и забавные ситуации, которые гарантируют море смеха.

неожиданные повороты, недоразумения и забавные ситуации, которые гарантируют море смеха. Очаровательные персонажи: яркие и харизматичные герои, за которыми захочется наблюдать снова и снова.

яркие и харизматичные герои, за которыми захочется наблюдать снова и снова. Великолепный актерский состав: на сцене — Олеся Железняк, Алексей Ягудин, Елена Галибина, Анастасия Акатова, Спартак Сумченко и другие.

Почему стоит посмотреть?

Эта легкая комедия — идеальный выбор для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот, получить заряд позитива и насладиться талантливой игрой актеров. Роман Самгин создал спектакль, который вызывает улыбку и оставляет теплые воспоминания.

Подарите себе вечер в компании остроумного сюжета и неповторимых героев!