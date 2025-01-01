Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Неслужебный роман
Билеты от 4000₽
Киноафиша Неслужебный роман

Спектакль Неслужебный роман

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Легкая лирическая комедия Романа Самгина

Режиссер Роман Самгин представляет изящную и искрометную комедию о запутанных отношениях, неожиданных ситуациях и, конечно, любви. Это история, где смех и романтика переплетаются в увлекательный сюжет, который никого не оставит равнодушным!

О чем спектакль?

Джулиан — успешный дантист, харизматичный холостяк и настоящий ловелас. Чтобы избежать серьезных отношений, он рассказывает своим девушкам вымышленную историю о несчастливом браке. Единственный человек, который знает об этой хитрой схеме, — его верная помощница Стефани, испытывающая к нему нежные чувства.

Но судьба вносит свои коррективы: Джулиан влюбляется в молодую красавицу Тони и решает сделать ей предложение. Однако Тони ставит условие: она согласится только после встречи с его "супругой". Джулиану ничего не остается, как попросить Стефани сыграть роль его жены. И тут начинается самое интересное!

Что вас ждет?

  • Искрометный сюжет: неожиданные повороты, недоразумения и забавные ситуации, которые гарантируют море смеха.
  • Очаровательные персонажи: яркие и харизматичные герои, за которыми захочется наблюдать снова и снова.
  • Великолепный актерский состав: на сцене — Олеся Железняк, Алексей Ягудин, Елена Галибина, Анастасия Акатова, Спартак Сумченко и другие.

Почему стоит посмотреть?

Эта легкая комедия — идеальный выбор для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот, получить заряд позитива и насладиться талантливой игрой актеров. Роман Самгин создал спектакль, который вызывает улыбку и оставляет теплые воспоминания.

Подарите себе вечер в компании остроумного сюжета и неповторимых героев!

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Спартак Сумченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
20:00 от 4000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман Неслужебный роман

В ближайшие дни

Петсон и Финдус. Охота на лис
0+
Детский
Петсон и Финдус. Охота на лис
31 августа в 11:00 Домик Фанни Белл
от 1600 ₽
Сказки маленького лисенка
0+
Детский Кукольный
Сказки маленького лисенка
3 сентября в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 800 ₽
Унесенные Голливудом
16+
Комедия
Унесенные Голливудом
8 октября в 19:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше