Постарел на 40 лет: Ягудин после операции больше похож на дряхлого старика

Победы и спортивные достижения дорого обходятся. Чемпионы вынуждены расплачиваться за награды собственным здоровьем. Один из наиболее прославленных российских фигуристов Алексей Ягудин недавно перенес две серьезных операции. Спортсмен не мог больше терпеть невыносимую боль в коленях.

Из-за хирургических вмешательств пришлось отложить грядущие выступления. Теперь Ягудин лечится и восстанавливает силы. Супруга Татьяна Тотьмянина во всем поддерживает любимого мужчину. Недавно пара решила отдохнуть от суеты и отправиться в лес — собирать грибы. Фигурист опубликовал с грибной охоты новый снимок.

На кадрах Алексей Ягудин предстал сильно постаревшим: седовласый дедушка с окладистой бородой. Однако фото оказалось не более чем шуткой.