В преддверии Чемпионата Европы по парному фигурному катанию топовые российские спортсмены борются за путевку в финал. И если с первыми двумя местами все уже понятно, то за третье место сражаются две сильные пары. Наталья Трофимова и Виктор Молодцов решаются на рискованный шаг — включить в свою программу сложную поддержку, чтобы набрать больше очков. Но риск не оправдывается, ведь во время выступления Виктор случайно видит в толпе свою бывшую возлюбленную, засматривается и роняет партнершу. Наталья получает серьезные травмы и не может продолжать спортивную карьеру. Но девушка не намерена сдаваться и хочет доказать, что она еще на многое способна.