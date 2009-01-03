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Постер сериала Жаркий лед
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Киноафиша Сериалы Жаркий лед

Жаркий лед (2009 - 2009)

Zharkij led 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 73 часа 20 минут

О чем сериал

В преддверии Чемпионата Европы по парному фигурному катанию топовые российские спортсмены борются за путевку в финал. И если с первыми двумя местами все уже понятно, то за третье место сражаются две сильные пары. Наталья Трофимова и Виктор Молодцов решаются на рискованный шаг — включить в свою программу сложную поддержку, чтобы набрать больше очков. Но риск не оправдывается, ведь во время выступления Виктор случайно видит в толпе свою бывшую возлюбленную, засматривается и роняет партнершу. Наталья получает серьезные травмы и не может продолжать спортивную карьеру. Но девушка не намерена сдаваться и хочет доказать, что она еще на многое способна.

В ролях
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Анна Большова
Анна Большова
Наталья Рычкова
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Александр Тютин
Александр Тютин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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2.7 IMDb
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Сезоны
Жаркий лед - Сезон 1 Сезон 1
2009, 100 эпизодов
 
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