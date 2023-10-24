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Медведева VS Медведева - трейлер
Киноафиша Трейлеры Медведева VS Медведева. Трейлер

Медведева VS Медведева. Трейлер

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Дата публикации: 8 ноября 2023
Медведева VS Медведева – Очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями. Большой спорт — это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник — это ты сам. История о том, что несмотря на самые трудные и ответственные соревнования, главное для Жени — победа над самой собой и своими слабостями.
Комментарии Обсудить в чате
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vishna.ulitka 24 октября 2023, 20:35
Ждём всем фд фк
24 октября 2023, 20:35 Ответить
User 3 ноября 2023, 15:30
Оценка
Ждите)
3 ноября 2023, 15:30 Ответить
User 13 ноября 2023, 22:23
билеты в студию пожалуйста
13 ноября 2023, 22:23 Ответить
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