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Миленький ты мой
Киноафиша Миленький ты мой

Спектакль Миленький ты мой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Миленький ты мой»: атмосфера Ленинграда 50х

В середине 50-х годов герой возвращается в родной Ленинград после 17-летнего отсутствия. Из окна квартиры своей приятельницы он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает о девушке, которую любил в молодости. Этот спектакль — захватывающая история, исполненная Заслуженными артистами России, которая не оставит равнодушным никого из зрителей.

История о настоящей любви

Спектакль «Миленький ты мой» рассказывает о чувствах, которые могут возникнуть даже спустя годы. Этот трогательный сюжет наполнен ностальгией и надеждой. После просмотра вы обязательно поверите в силу настоящей любви и лучшие чувства, которые она может породить.

Музыкальное сопровождение

На сцене прозвучат известные песни, которые заденут струны вашей души. Музыка в спектакле играет важную роль, создавая атмосферу и углубляя эмоциональное восприятие истории.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс насладиться этим уникальным вечером в компании героев спектакля «Миленький ты мой». Погружение в мир любви и воспоминаний ждет вас!

*В составе возможны изменения.

Режиссер
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
В ролях
Андрей Карпов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 30 августа
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 2000 ₽

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