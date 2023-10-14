Выбрал фигуриста помоложе: Авербух подыскал замену Ягудину в ледовом шоу

Чемпион остался без работы не просто так.

Илья Авербух нашел выход из затруднительной ситуации. Продюсер не смог войти в положение Алексея Ягудина и отказался от сотрудничества с ним.

Олимпийский чемпион блестяще играл свою роль в ледовом шоу звезды «Кармен». Его персонаж — тореадор Эскамильо. Оказалось, теперь яркий образ примерит на себя фигурист помоложе. На ближайших спектаклях, которые пройдут в Екатеринбурге, героя воплотит Марк Кондратюк. Такое решение муж Лизы Арзамасовой принял не просто так.

Сейчас бывший воспитанник Татьяны Тарасовой вынужден проводить большую часть своего времени на больничной койке.

У знаменитости возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи провели ему операцию на левом колене, а затем и на правом. Впереди спортсмена ждет реабилитация, которая займет несколько месяцев, а значит, о выходе на лед не может быть и речи.