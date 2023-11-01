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Киноафиша Сериалы The Woman in the Wall

The Woman in the Wall (2023 - …)

The Woman in the Wall
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 60 минут
О чем сериал

Сериал The Woman in the Wall – это мистический триллер о воспитаннице загадочного монастыря Святой Магдалины в городе Килкинур. Испокон веков это место славилось своей жестокостью по отношению к женщинам. Туда отправляли изменивших жен и беременных подростков. Именно там оказалась пятнадцатилетняя Лорна Брейди. Это место настолько шокировало девушку, что она начала ходить во сне. Уже повзрослев и оказавшись на свободе, Лорна обнаруживает в своем доме труп незнакомки и боится, что это она убила ее в состоянии лунатизма.

В ролях
В ролях
Эбби Фиц
Саймон Делани
Чиззи Акудолу
Фиона Браун
Хильда Фэй
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «The Woman in the Wall»
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Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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