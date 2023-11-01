Сериал The Woman in the Wall – это мистический триллер о воспитаннице загадочного монастыря Святой Магдалины в городе Килкинур. Испокон веков это место славилось своей жестокостью по отношению к женщинам. Туда отправляли изменивших жен и беременных подростков. Именно там оказалась пятнадцатилетняя Лорна Брейди. Это место настолько шокировало девушку, что она начала ходить во сне. Уже повзрослев и оказавшись на свободе, Лорна обнаруживает в своем доме труп незнакомки и боится, что это она убила ее в состоянии лунатизма.