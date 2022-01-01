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Картер Редвуд
Картер Редвуд
Carter Redwood
О персоне
Фильмография
Картер Редвуд
Carter Redwood
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Дата рождения
18 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Питтсбург, Пенсильвания, США
Рост
175 см
Биография Картера Редвуда
Родился 18 февраля 1992 года. Питтсбург, Пенсильвания, США.
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