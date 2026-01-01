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Фильмография
Ли Джи-ха
Lee Ji-ha
Киноафиша
Персоны
Ли Джи-ха
Ли Джи-ха
Lee Ji-ha
Дата рождения
7 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.2
Игра в кальмара
(2021)
7.8
Король свиней
(2022)
7.8
Время тебя зовет
(2023)
Фильмография Ли Джи-ха
7.8
Время тебя зовет
драма, мелодрама, фантастика, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
7.8
Король свиней
драма, триллер, детектив, мини-сериал, дорама
2022, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Игра в кальмара
драма, мистика, дорама
2021, Южная Корея
7.6
Счастье
боевик, фэнтези, триллер, мини-сериал, дорама
2021, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Невеста речного Бога
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама
2017, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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