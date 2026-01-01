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Ли Джи-ха
Ли Джи-ха Lee Ji-ha
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Ли Джи-ха

Lee Ji-ha

Дата рождения
7 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтическая актриса

Популярные фильмы

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Игра в кальмара (2021)
Король свиней 7.8
Король свиней (2022)
Время тебя зовет 7.8
Время тебя зовет (2023)

Фильмография Ли Джи-ха

Время тебя зовет 7.8
Время тебя зовет
драма, мелодрама, фантастика, мини-сериал, дорама 2023, Южная Корея
Король свиней 7.8
Король свиней
драма, триллер, детектив, мини-сериал, дорама 2022, Южная Корея
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Игра в кальмара
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