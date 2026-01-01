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Юлия Чеботникова
Yuliya Chebotnikova
Киноафиша
Персоны
Юлия Чеботникова
Юлия Чеботникова
Yuliya Chebotnikova
Дата рождения
11 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Юлия Чеботникова
Родилась 11 июня 1991 года. Москва, СССР (Россия).
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