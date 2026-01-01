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Юлия Чеботникова
Юлия Чеботникова Yuliya Chebotnikova
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Юлия Чеботникова

Yuliya Chebotnikova

Дата рождения
11 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр

Биография Юлия Чеботникова

Родилась 11 июня 1991 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Ныряльщица за жемчугом 0.0
Ныряльщица за жемчугом (2018)
Аист на крыше 0.0
Аист на крыше (2021)
Красота небесная 0.0
Красота небесная (2021)

Фильмография Юлия Чеботникова

Аист на крыше
Аист на крыше
мелодрама, мини-сериал 2021, Россия
Красота небесная
Красота небесная
мелодрама, мини-сериал 2021, Россия
Вера больше не верит
Вера больше не верит
детектив 2021, Россия
Вера больше не верит в романтику
Вера больше не верит в романтику
детектив 2021, Россия
Остров Юрьева Ostrov Yureva
драма 2019, Россия
Ныряльщица за жемчугом
Ныряльщица за жемчугом
детектив 2018, Россия
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