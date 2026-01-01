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Фильмография
Эл Шарптон
Al Sharpton
Киноафиша
Персоны
Эл Шарптон
Эл Шарптон
Al Sharpton
Дата рождения
3 октября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Эла Шарптона
Родился 3 октября 1954 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.1
Лето души
(2021)
7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец!
(2024)
7.3
Хорошие волосы
(2009)
Фильмография Эла Шарптона
7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец!
Carville: Winning Is Everything, Stupid!
биография, документальный, исторический
2024, США
Смотреть трейлер
6.1
Взгляд на Приз III: Мы, верящие в свободу, не можем успокоиться
Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest
документальный
2024, США
6.6
Обама: В погоне за более совершенным союзом
документальный
2021, США
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
документальный, музыка
2021, США
6.5
Братья по крови: Малькольм Икс и Мохаммед Али
Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
биография, документальный, исторический
2021, США
7.3
Хорошие волосы
Good Hair
комедия, документальный
2009, США
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