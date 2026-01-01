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Эл Шарптон
Эл Шарптон Al Sharpton
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Эл Шарптон

Al Sharpton

Дата рождения
3 октября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Биография Эла Шарптона

Родился 3 октября 1954 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Лето души 8.1
Лето души (2021)
Карвилл: Победа - это Все, Глупец! 7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец! (2024)
Хорошие волосы 7.3
Хорошие волосы (2009)

Фильмография Эла Шарптона

Карвилл: Победа - это Все, Глупец! 7.3
Карвилл: Победа - это Все, Глупец! Carville: Winning Is Everything, Stupid!
биография, документальный, исторический 2024, США
Смотреть трейлер
6.1
Взгляд на Приз III: Мы, верящие в свободу, не можем успокоиться Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest
документальный 2024, США
Обама: В погоне за более совершенным союзом 6.6
Обама: В погоне за более совершенным союзом
документальный 2021, США
Лето души 8.1
Лето души Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
документальный, музыка 2021, США
Братья по крови: Малькольм Икс и Мохаммед Али 6.5
Братья по крови: Малькольм Икс и Мохаммед Али Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
биография, документальный, исторический 2021, США
Хорошие волосы 7.3
Хорошие волосы Good Hair
комедия, документальный 2009, США
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