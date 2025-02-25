Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Взгляд на Приз III: Мы, верящие в свободу, не можем успокоиться
Взгляд на Приз III: Мы, верящие в свободу, не можем успокоиться
Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
25 февраля 2025
Премьера в мире
25 февраля 2025
Бюджет
$3 000 000
Производство
Anonymous Content, Blackside, HBO Documentary Films
Другие названия
Eyes on the Prize, Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest, Eyes on the Prize II, EYES ON THE PRIZE III: Az amerikai polgárjogi mozgalmak - Ella Baker, Оцените, アイズ・オン・ザ・プライズ
Режиссер
Leslie Asako Gladsjo
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
11
голосов
9.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
