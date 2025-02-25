Меню
Взгляд на Приз III: Мы, верящие в свободу, не можем успокоиться

Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest 18+
Страна США
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 февраля 2025
Премьера в мире 25 февраля 2025
Бюджет $3 000 000
Производство Anonymous Content, Blackside, HBO Documentary Films
Другие названия
Eyes on the Prize, Eyes on the Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest, Eyes on the Prize II, EYES ON THE PRIZE III: Az amerikai polgárjogi mozgalmak - Ella Baker, Оцените, アイズ・オン・ザ・プライズ
Режиссер
Leslie Asako Gladsjo
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
9.2 IMDb
Написать отзыв
