Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Каролина Равасса

Каролина Равасса

Carolina Ravassa
Каролина Равасса
Каролина Равасса Carolina Ravassa
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кали, Колумбия
Рост
165 см
Биография Каролины Равассы

Родилась 15 июня 1985 года. Кали, Колумбия.

Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши