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Скоро в прокате «Бегущая»
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Элайджа М. Купер
Elijah M. Cooper
Киноафиша
Персоны
Элайджа М. Купер
Элайджа М. Купер
Elijah M. Cooper
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
7.4
Настоящий американец
(2018)
6.5
Ужастики
(2023)
Фильмография Элайджи М. Купера
6.5
Ужастики
фэнтези, ужасы, детектив
2023, США
4.1
Папа, перестань меня позорить!
комедия
2021, США
5.4
По долгу службы
Line of Duty
боевик, криминал, триллер
2019, Великобритания
7.4
Настоящий американец
драма, спорт
2018, США
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
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