Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элайджа М. Купер
Элайджа М. Купер Elijah M. Cooper
Киноафиша Персоны Элайджа М. Купер

Элайджа М. Купер

Elijah M. Cooper

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Полиция Чикаго 7.9
Полиция Чикаго (2014)
Настоящий американец 7.4
Настоящий американец (2018)
Ужастики 6.5
Ужастики (2023)

Фильмография Элайджи М. Купера

Ужастики 6.5
Ужастики
фэнтези, ужасы, детектив 2023, США
Папа, перестань меня позорить! 4.1
Папа, перестань меня позорить!
комедия 2021, США
По долгу службы 5.4
По долгу службы Line of Duty
боевик, криминал, триллер 2019, Великобритания
Настоящий американец 7.4
Настоящий американец
драма, спорт 2018, США
Полиция Чикаго 7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал 2014, США
Показать еще
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше